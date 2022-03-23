Владимирцев призывают быть осторожными при оформлении кредитов и вкладов.

В 2021 году во Владимирской области выявили пять нелегальных кредитных организаций. В основном - комиссионки, которые больше смахивали на ломбард.Магазины принимали имущество с правом обратного выкупа, но по факту могли в любую минуту продать заложенные ценности. Так действовала сеть из четырёх точек под названием «Народная скупка». Все они внесены в реестр организаций, ведущих сомнительную деятельность. Всего в перечне порядка 4,4 тысяч точек.Компании предлагают вложить деньги онлайн или получить «выгодный» кредит, но в итоге клиента может ждать совсем другая история. Нередки случаи, когда все заканчивается конфискацией имущества.Прежде чем доверить кому-либо свои деньги или оформить ссуду, обязательно проверьте фирму на наличие лицензии Банка России.«Эти данные доступны на в разделе «Проверить финансовую организацию», – рассказал эксперт владимирского отделения Банка России Александр Храмов.