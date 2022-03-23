Владимирские полицейские задержали водителя, подозреваемого в краже части доставляемого...

Владимирские полицейские задержали водителя, подозреваемого в краже части доставляемого груза.Оперуполномоченные владимирского отдела полиции № 3 установили подозреваемого в совершении кражи товара, принадлежащего одному из предприятий химической промышленности города Владимира,.Установлено, что в середине марта текущего года водитель – 63-летний житель Нижегородской области - осуществлял доставку груза из Пермского края в город Владимир. Днем он остановился рядом с придорожным кафе. К нему подошел неизвестный и поинтересовался, какой именно груз он перевозит, предложив за 10 000 рублей слить часть пластификатора.Согласившись, фигурант слил 400 килограмм вещества из перевозимой тонны. Чтобы добрать необходимый вес, водитель заехал в шиномонтаж и положил покрышки и канистры с водой на борт, после чего проследовал во Владимир.Мужчина проехал через пункт весового контроля, однако уже на предприятии работники установили, что жидкого вещества в автоцистерне недостаточно и, взвесив груз на контрольных весах, выявили недостачу 400 килограмм пластификатора стоимостью 70 000 рублей.Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили причастность нижегородца к совершению преступления. Водитель признал свою вину и возместил материальный ущерб предприятию в полном объеме.В отношении 67-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: 33.мвд.рф