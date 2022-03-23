23 марта 2022 г. Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 61-летнего жителя г....

23 марта 2022 г. Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 61-летнего жителя г. Александрова.В ходе судебного разбирательства установлено, что водитель примерно в 14 часов 30 минут 28 июня 2021 г., управляя технически исправным автомобилем «УРАЛ 5557», проезжал пешеходный переход, расположенный напротив дома 15 по ул. Институтская в г. Александрове Владимирской области. В нарушение требований правил дорожного движения, а также дорожных знаков и разметки, не уступил дорогу несовершеннолетним пешеходам, переходящим дорогу, и по неосторожности совершил наезд на них.От полученных в результате ДТП телесных повреждений 12-летняя девочка скончалась на месте происшествия, мальчику 2013 года рождения причинен тяжкий вред здоровью.Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ, как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, неоднократно принеся извинения потерпевшим, частично выплатил компенсацию морального вреда, причиненного преступлением.Приговором суда водитель признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.При назначении подсудимому наказания судом учтены обстоятельства, смягчающие наказание, обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.Кроме того, судом удовлетворены заявленные законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего Б. и потерпевшими – родителями погибшей несовершеннолетней К. исковые требования, с осужденного в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему потерпевшему Б. (с учетом ранее произведенных выплат в размере 700000 рублей) взыскано 300000 рублей, в счет компенсации морального вреда, причиненного отцу погибшей несовершеннолетней К. (с учетом ранее произведенных выплат в размере 500000 рублей) взыскано 500000 рублей, в счет компенсации морального вреда, причиненного матери погибшей несовершеннолетней К. (с учетом ранее произведенных выплат в размере 50000 рублей) взыскано 950000 рублей, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Приговор в законную силу не вступил.