В регионе вырос размер среднедушевого денежного дохода населения - почти до 32 тысяч рублей по...

В регионе вырос размер среднедушевого денежного дохода населения - почти до 32 тысяч рублей по итогам четвёртого квартала прошлого года, сообщает администрация Владимирской области.Благодаря этому показателю, увеличиваются выплаты ежемесячного пособия на третьего или последующего ребёнка до трёх лет. В этом году выплата составила 11 906 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 600 рублей.Фото: avo.ru/