За последние сутки во Владимирской области выявлено 211 случаев заражения коронавирусом. Это на 70 больше, чем накануне. Госпитализировано 57. Это на 36 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 211 случаев заражения коронавирусом. Это на 70 больше, чем накануне. Госпитализировано 57. Это на 36 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 146 135. В лидерах по приросту Владимир – 43 заболевших за сутки. Вязники на втором месте – 36. На третьем