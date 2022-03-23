В отношении жительницы Юрьев-Польского возбуждено уголовное дело по факту повреждения...

В отношении жительницы Юрьев-Польского возбуждено уголовное дело по факту повреждения автомобиля.В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение от 26-летнего жителя города Владимира по факту повреждения его автомобиля. Материальный ущерб владелец оценил в 30 000 рублей.Полицейские установили, что в одной из социальных сетей между отцом потерпевшего и жителем города Юрьев-Польский произошел конфликт. После чего сам 26-летний молодой человек решил встретиться с оппонентом своего отца. Потерпевший подъехал к дому обидчика и вызвал его на разговор. На защиту мужчины вышла его 41-летняя супруга, которая в ходе конфликта нанесла несколько ударов обухом топора по автомобилю жителя Владимира.В отношении 41-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном повреждении имущества.Фото: Pexels.com