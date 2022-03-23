За несколько месяцев процедуру прошли более 1000 человек.

Во Владимирском драмтеатре 30 марта закроют прививочный пункт. Об этом рассказали в пресс-службе обладмиинстрации.Напомним, что иммунизация внутри учреждения стартовала в середине декабря. Медики вакцинируют желающих без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. За несколько месяцев процедуру прошли более 1000 человек.Добавим, что департамент здравоохранения и театр проводили акцию, в ходе которой владимирцы, которые приводили друзей, бесплатно получали контрамарки.«Она стала стала очень востребованной», - подчеркнули в Белом доме.На 23 марта инъекцию от коронавируса в 33-ем регионе уже сделали более 645 тысяч человек, из них свыше 622 тысяч завершили полный курс иммунизации.