30 марта завершит работу центральный прививочный пункт во Владимирском драматическом театре. Это...

30 марта завершит работу центральный прививочный пункт во Владимирском драматическом театре. Это связано с началом ремонтно-восстановительных работ в театре,который пострадал от пожара в середине 2020 года - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Пункт вакцинации во Владимирском драмтеатре продолжит работать до 30 мартавключительно: по будням − с 08:00 до 20:00, в субботу – с 08:00 до 16:00. Иммунизация в нём проводится без предварительной записи для всех желающих. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.Многие владимирцы отмечают комфортные условия, созданные в прививочном пункте драмтеатра, и отсутствие очередей. За три месяца его работы здесь вакцинировались от коронавируса более тысячи человек.Фото: freepik