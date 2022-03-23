Их разместили в пунктах временного пребывания, накормили, обеспечили медицинской и социальной помощью.

Во Владимирскую область 22 марта прибыл третий поезд с группой беженцев, среди которых 391 человек. На перроне железнодорожного вокзала их встречали врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов, волонтёры, спасатели и медики.В списке - 99 мужчин, 175 женщин и 116 детей. Их разместили в пунктах временного пребывания, накормили, обеспечили медицинской и социальной помощью. Детей устроят в школы и детсады.«Люди уезжали, в чём были. У многих нет запасной одежды. Нужно активизировать кампанию по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных, поддержать их, помочь наладить быт», − отметил Александр Авдеев во время планёрки.По информации департамента социальной защиты населения, переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины требуется одежда, обувь, канцелярские принадлежности, одеяла, подгузники, средства личной гигиены и бытовая химия.Сбор на базе центров социального обслуживания и в ПВР. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 450-01-21.