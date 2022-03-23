Во Владимирскую область этой ночью прибыл третий спецсостав с вынужденными переселенцами из Украины...

Во Владимирскую область этой ночью прибыл третий спецсостав с вынужденными переселенцами из Украины и народных республик Донбасса. В наш регион приехали почти 500 человек.Квоты на распределение людей по регионам определены постановлением Правительства. Планка для Владимирской области - 1734 человека. И за этими цифрами - реальные судьбы тех, кому Россия дала кров и защиту. Людей организованно доставляют в пункты временного размещения. Они созданы в городах и районах. Люди обеспечены горячим питанием, лекарствами, вещами. Вынужденные переселенцы проходят медицинские осмотры. С ними работают психологи. Один из важнейших вопросов - поиск родственников. Как будет организована эта работа, "Вестям" рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Люди спрашивают, как организовать поиск своих родственников, которые там остались. Кто-то ещё прячется в укрытиях, в подвалах... И запрос на поиск своих родственников здесь, в России. Поэтому волонтёры, руководители пунктов временного размещения, мы будем сейчас собирать эти запросы и как-то организовывать коммуникацию, чтобы как-то у людей было понимание, где их родственники, с кем связаться, кто может оказать поддержку, какую они могут оказать поддержку. Это важный момент, чтобы люди были в спокойствии, что они в порядке, и родственники знали, что они в порядке.