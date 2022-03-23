Во Владимирскую область прибыл еще 391 беженец из ДНР, ЛНР и Украины. На перроне ЖД вокзала во Владимире их встречали врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов, волонтёры, спасатели

Во Владимирскую область прибыл еще 391 беженец из ДНР, ЛНР и Украины. На перроне ЖД вокзала во Владимире их встречали врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов, волонтёры, спасатели и медики. В числе прибывших − 99 мужчин, 175 женщин и 116 детей. Всех их доставили в пункты временного размещения на территории региона, накормили горячим ужином, обеспечили