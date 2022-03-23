Правовая система США продолжает деградировать, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик отметил, что от официальных лиц Вашингтона почти одновременно прозвучало два противоречащих друг другу заявления.

Правовая система США продолжает деградировать, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик отметил, что от официальных лиц Вашингтона почти одновременно прозвучало два противоречащих друг другу заявления.Спикер обратил внимание на два заявления. Сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США не просили американские компании уходить из России. Через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству Соединенных Штатов вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в РФ.Володин напомнил о двойных стандартах Вашингтона. С одной стороны, США запретили любую помощь украинским вооруженным националистическим организациям, с другой – Байден вопреки закону финансирует неонацистов и направляет им оружие, возмутился политик."Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят", – написал спикер в своем телеграме.Он отметил, что разговор о "загнивающем Западе" в России ведется давно. Сегодня хаос в США точно наступил, констатировал Володин.