С 23 марта ВТБ улучшает условия предоставления кредитных каникул для розничных клиентов. Теперь отсрочку по платежам можно получить независимо от уровня снижения дохода и без ..

С 23 марта ВТБ улучшает условия предоставления кредитных каникул для розничных клиентов. Теперь отсрочку по платежам можно получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. Каникулы подключаются дистанционно в контакт-центре банка или в чат-боте ВТБ Онлайн, в офис обращаться не нужно. Лимит по кредитам, на которые распространяется отсрочка, соответствует государственным каникулам.Заемщики ВТБ смогут оформить кредитные каникулы по упрощенной схеме. Клиентам, у которых нет просроченной задолженности по кредитам, не нужно будет предоставлять в банк документы о снижении уровня своего дохода. Максимальный размер кредита на дату выдачи соответствует государственным каникулам 106-ФЗ: по потребительским кредитам или автокредитам без залога составляет 300 тыс. руб., по залоговым автокредитам – 700 тыс. руб., по кредитным картам – 100 тыс. руб. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, – 4 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов – 3 млн руб.По кредитам наличными можно установить льготный период на 3 месяца, по ипотеке, автокредитам и кредитным картам – на срок до полугода. Подключить каникулы можно дистанционно в контакт-центре банка, в чат-боте ВТБ Онлайн. Для кредитных карт их можно дополнительно оформить через ВТБ Онлайн за пару кликов, для этого в настройках карты надо найти меню «Кредитные каникулы». Программа действует до 30 сентября 2022 года.В случае, если сумма по кредиту выше значений, предусмотренных по государственным каникулам, физлица могут воспользоваться отсрочкой платежей по расширенной программе ВТБ. В рамках нее суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.С 9 марта ВТБ поступило порядка 5,5 тыс. заявок от розничных клиентов по государственным каникулам. Спрос на программу ниже значений, чем в пандемию 2020 года. От общего числа обращений за кредитными каникулами чуть около 50% занимает ипотека, 32% – кредиты наличными, 15% – кредитные карты. Оставшаяся часть приходится на автокредиты.Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация - .