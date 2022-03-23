В понедельник, 21 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава государства отметил заслуги трех жителей

В понедельник, 21 марта президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Глава государства отметил заслуги трех жителей нашего региона. Председатель Совета народных депутатов города Коврова Анатолий Зотов награжден орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Тренер Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Надир Магомедов награжден медалью