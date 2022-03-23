Хирургический корпус Областной клинической больницы вновь сможет принять пациентов для оказания плановой медицинской помощи с 4 апреля на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по

Хирургический корпус Областной клинической больницы вновь сможет принять пациентов для оказания плановой медицинской помощи с 4 апреля на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе. Напомним, ковидный госпиталь ОКБ работал на базе хирургического корпуса, где временно было приостановлено проведение плановых операций по ряду профилей. Например, «травматология-ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия», «гинекология», «колопроктология» и другие.