В Александрове 61-летний водитель грузовика отправится в тюрьму на 2 года за ДТП, в котором сбил двоих детей на пешеходном переходе. В ходе судебного разбирательства установлено, что П. в

В Александрове 61-летний водитель грузовика отправится в тюрьму на 2 года за ДТП, в котором сбил двоих детей на пешеходном переходе. В ходе судебного разбирательства установлено, что П. в период времени с 14 часов 30 минут по 14 часов 40 минут 28 июня 2021 года, управляя технически исправным автомобилем «УРАЛ 5557», осуществлял на нем движение по автомобильной