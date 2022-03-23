В Гороховецком районе 48-летний местный житель сядет на скамью подсудимых за совершение кражи из автомобиля. Осенью прошлого года в дежурную часть отделения полиции обратился 18-летний

В Гороховецком районе 48-летний местный житель сядет на скамью подсудимых за совершение кражи из автомобиля. Осенью прошлого года в дежурную часть отделения полиции обратился 18-летний молодой человек с заявлением о краже сумки с личными вещами и мобильного телефона. Вещи украли из его автомобиля.совершенной из его автомобиля. Материальный ущерб потерпевший оценил в 12,5 тысяч рублей. «В