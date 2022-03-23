Житель Владимира обратился в суд с иском к МКУ города Владимира «Благоустройство», ООО «Управляющая...

Житель Владимира обратился в суд с иском к МКУ города Владимира «Благоустройство», ООО «Управляющая компания Люкс» о взыскании материального ущерба, причиненного в результате падения дерева. В обоснование иска указал, что ему принадлежит на праве собственности автомобиль. Во Владимире 28 июля 2021 года в районе 22:00 на автомобиль, находящийся на официально организованной стоянке во дворе дома по улице Чапаева упало гнилое дерево, в результате чего автомобиль получил многочисленные повреждения.В ходе судебного рассмотрения потерпевший просил взыскать с ответчиков сумму причиненного ущерба в размере 87 900 руб., сумму, оплаченную за изготовление заключения специалиста в размере 5 000 рублей, расходы за эвакуацию транспортного средства с места падения дерева до места ремонта в сумме 1500 рублей,- расходы на оплату государственной пошлины в размере 3 032 руб., расходы за оформление доверенности в размере 720 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб. и 3 000 руб.(за написание искового заявления), расходы за получение справок о погоде в сумме 2 284,80 руб., расходы по оплате полевого обследования земельного участка в сумме 8 000 руб. и почтовые расходы в сумме 162 руб.Представитель ответчика МКУ г. Владимира «Благоустройство» возражала против удовлетворения требований, поскольку бездействия со стороны ответчика не было, так как выявить, что дерево гнилое либо представляло какую-то угрозу, было не возможно, оно имело зеленую крону и видимых повреждений ствола и других частей дерева не имелось.ООО «УК Люкс» с исковыми требованиями истца не согласилось, указало, что согласно топографической съемки информационной базы данных земельных ресурсов г. Владимира с указанием границ земельного участка, дерево располагалось на муниципальной территории.Решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 22 февраля 2022 года исковые требования В. к МКУ г. Владимира «Благоустройство» удовлетворены в полном объеме. Исковые требования В к ООО «Управляющая компания Люкс» оставлены без удовлетворения.Фото: