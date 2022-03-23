Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Обвиняемый, управлявший автомобилем «ВАЗ», был остановлен сотрудниками полиции в ноябре прошлого года. Результаты проведенного освидетельствования показали наличие алкоголя в крови водителя. Также полицейские установили, что ранее автолюбитель привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и по решению суда лишен права управления транспортом на полтора года.Через несколько дней мужчина, вновь находясь в нетрезвом состоянии, прибыл на специализированную автостоянку, чтобы забрать ранее эвакуированный автомобиль. При выезде с территории водителя остановили инспекторы ДПС. От прохождения освидетельствования он отказался.Продолжая противоправную деятельность, гусевчанин решил совершить кражу из магазина, в котором работает его супруга. Дождавшись пока женщина уснет, он забрал ключи и проник в торговую точку, откуда похитил деньги в сумме 1700 рублей.Мужчина признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik