Днём 28 июня прошлого года, управляя «УРАЛом», он сбил двух детей на пешеходном переходе.

Александровским городским судом вынесен приговор 61-летнему жителю Александрова. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского обсуда.Днём 28 июня прошлого года, управляя «УРАЛом», он сбил двух детей на пешеходном переходе. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Здоровью мальчика причинен тяжкий вред.Во время процесса подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном и выплатил компенсацию морального вреда. В результате его приговорили к двум годам колонии-поселения, а также лишили прав на 2,5 года.С учетом ранее выплаченных 700 тысяч рублей с подсудимого в пользу родителей потерпевшего взыскано 300 тысяч рублей. Отцу и матери погибшей девочки он выплатит 500 и 950 тысяч рублей.