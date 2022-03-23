Днем 2 января приятель зарезал своего знакомого.

Во Владимире перед судом предстанет обвиняемый в убийстве друга. Об этом рассказала официальный представитель Следственного Комитета по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, днём 2 января 36-летний владимирец пришел к приятелю в гости. Во время застолья они начали шуточно бороться. Вскоре действия товарища стали более агрессивными. Завязалась драка, в ходе которой гость зарезал своего собутыльника.«После совершения преступления, злоумышленник разбил в комнате окно табуреткой, выпрыгнул на улицу и попытался сбежать, но был задержан случайными прохожими», - уточнили в Следкоме.На допросе подозреваемый раскололся и раскаялся в убийстве. Фигуранта арестовали. Сейчас уголовное дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения.