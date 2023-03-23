Погода во Владимирской области 24 марта: синоптики прогнозируют сильные магнитные бури и дожди. В...

Погода во Владимирской области 24 марта: синоптики прогнозируют сильные магнитные бури и дожди.В ближайшие дни метеозависимым жителям Владимирской области следует подготовиться к магнитной буре. Она придет во Владимирскую область 24 марта.Метеозависимые люди почувствуют ее в 18:00 пятницы. Самый сильный скачок придется на субботу. Колебания могут достигнуть 6 баллов.Завтра днем погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет дождь.Температура воздуха днем будет до +8°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Ветер юго-западный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 737 до 742 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского. Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.Фото pxfuel.com