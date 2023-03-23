Во Владимирской области рецидивист присвоил забытые в баре телефоны. Следственным отделом МО МВД...

Во Владимирской области рецидивист присвоил забытые в баре телефоны.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» установлено, что ночью в первых числах января 31-летний обвиняемый в одном из баров Коврова, заметил на столе два оставленных кем-то мобильных телефона. Он взял их и покинул заведение.По заявлению потерпевшего, злоумышленник был оперативно задержан полицейскими ППС. Он уже был судим за совершение аналогичных преступлений и в августе прошлого года освободился. Телефоны стоимостью 14 тысяч рублей были изъяты и возвращены владельцу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской оласти.Задержанный вину признал, уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/en