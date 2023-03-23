Средняя продолжительность звонка в сети 4G оказалась в 20 раз больше обычной, а голосовой трафик VoLTE вырос на четверть.

Средняя продолжительность звонка в сети 4G оказалась в 20 раз больше обычной, а голосовой трафик VoLTE вырос на четверть.Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов региона и выяснили, что абоненты предпочитают современную технологию связи. За второе полугодие прошлого года голосовой трафик VoLTE вырос на 25%, а средняя продолжительность цифрового звонка составила 20 минут. Для сравнения в сетях 2G и 3G владимирские абоненты МегаФона в среднем говорят не более 40 секунд.Ежемесячно, используя цифровые технологии, владимирцы проговаривают около 55 млн минут. В феврале 2023 года на сервис пришлось 20% от всего голосового трафика в сети МегаФона во Владимирской области.Всего в сети VoLTE на территории региона за полгода абоненты проговорили более 300 млн минут, что равно почти 600 годам беспрерывного общения. На каждый месяц приходится более 25 млн вызовов, примерно в равном соотношении входящих и исходящих.«Технология VoLTE обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет. В сети МегаФона эта технология работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. В популярных моделях смартфонов от Samsung, Xiaomi и Huawai сервис включается в автоматическом режиме, в остальных моделях достаточно активировать функцию в настройках телефона. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Реклама.