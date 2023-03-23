Выездное совещание в Доброграде. Парламентарии региона проверили, как развивается посёлок и особая экономическая зона. На эти цели правительство по инициативе президента выделило

Выездное совещание в Доброграде. Парламентарии региона проверили, как развивается посёлок и особая экономическая зона. На эти цели правительство по инициативе президента выделило инфраструктурный бюджетный кредит. Сумма внушительная: почти 4 миллиарда рублей. Выдаются средства под определённые условия. Если не выполнить обязательства, деньги придётся вернуть. Из ключевых вопросов, которые волновали депутатов Заксобрания: сколько рабочих мест обеспечит особая