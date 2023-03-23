121 день Дмитрия Наумова. Мэр Владимира отчитался перед депутатами на расширенном заседании Горсовета. Свой доклад глава областного центра зачитывал спустя 4 месяца после своего

121 день Дмитрия Наумова. Мэр Владимира отчитался перед депутатами на расширенном заседании Горсовета. Свой доклад глава областного центра зачитывал спустя 4 месяца после своего официального вступления в должность. С тех пор прошел ровно 121 день. Как и на аналогичных выступлениях прошлых лет, мэр города начал с позитивных сдвигов в экономике: доходы казны растут, новые рабочие