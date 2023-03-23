Из-за проблем с документацией медицинские работники Владимира не получили социальные...

Из-за проблем с документацией медицинские работники Владимира не получили социальные выплаты.Стало известно, что прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства при оплате труда медицинских работников областного центра.Напомним, что 31 декабря 2022 года вышло постановление Правительства Российской Федерации № 2568 о специальной социальной выплате в размере «до 18,5 тыс рублей». Увы, владимирские медицинские работники её не получили.Пресс-центр прокуратуры Владимирской области сообщает, что деньги за январь и февраль не увидели в «Областном перинатальном центре», «Областном клиническом онкологическом диспансере», «Областном кожно-венерологическом диспансере», «Городской клинической больнице скорой медицинской помощи», «Родильном доме №2» и «Городской больнице №7».Выяснилось, что: «… реестры таких лиц в отделение Фонда пенсионного и социального страхования за январь и февраль не направлялись».Именно поэтому медики и не получили положенные им социальные выплаты.Главным врачам учреждений здравоохранения были внесены представления. Теперь им необходимо прислать всю необходимую документацию за прошедшие периоды, чтобы специалисты всё же смогли получить деньги.Прокуратурой Владимира организована «горячая линия», на которую работники медицинских учреждений могут сообщить о проблемах включения их в специальный реестр для получения социальных выплат.Звонки принимаются по телефонам: 32-24-02, 32-73-19, с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.Фото: pxfuel.com