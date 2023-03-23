Как подать заявление для поступления в первый класс? Во Владимире стартует приёмная кампания. В...

Как подать заявление для поступления в первый класс? Во Владимире стартует приёмная кампания.В регионе уже проводятся родительские собрания в средних общеобразовательных школах, где семьям рассказывают о том, что их детям предстоит знать к 1 сентября 2023 года. Например, обсуждаются организационные моменты, процесс обучения и программа, покупка школьной формы после зачисления ребёнка в учреждение.Напомним, что уже сейчас можно подать заявление для записи ребёнка в школу на портале "Госуслуги". Черновик будет сохранён в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок (1 апреля 2023 года), следует лишь нажать «Отправить».Подать заявление можно сразу в несколько школ. Отметим, что теперь на портале отображается количество свободных мест в образовательном учреждении.Что необходимо для оперативной подачи заявления через портал «Госуслуги»?- паспорт родителя и свидетельства о рождении ребёнка;- номер или название школы;- сведения о регистрации (программа «предложит» их для выбора);- информация о братьях и сёстрах, если они уже учатся в выбранной школе;- документы, подтверждающие право на льготы.Министерство цифрового развития по Владимирской области сообщает, что к сервису подключились уже более 60 регионов России. И наш в том числе.В этом году классический приём заявление («пришёл в школу — заполнил документ») стартует 1 апреля 2023 года.Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребёнка, можно до 30 июня.В любую другую школу — с 6 июля по 5 сентября.Отметим, что отправлять заявление в школу не по прописке раньше 6 июля бессмысленно, так как его не примут. Информацию о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны опубликовать до 5 июля.Как ещё можно подать заявление на зачисление в 1 класс во Владимире и области?В 2023 году заявление на зачисление в 1 класс передают:- через портал Госуслуги;- используя информационный портал «Электронное образование Владимирской области»;- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;- лично в школе.Где узнать, какие дома закреплены за школой?По сложившейся практике за школой закрепляют близлежащие дома. То есть выбранное вами учреждение обязано разместить сведения о том, какие здания закреплены за ее территорией. Эту информацию владимирские родители могут найти на официальном сайте школы или обычном стенде учреждения не позднее 26 марта 2023 года.Сколько лет должно быть ребёнку, чтобы его взяли в 1 класс?На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет.Если ребенок младше 7 лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию здоровья.Когда ребёнка в итоге зачислят в школу?Сведения о том, зачислили ли ребенка в школу, появятся не ранее 3 июля, так как первоначально школа будет собирать все заявления, а далее у неё есть ещё 3 дня на издание приказов.Фото: pxfuel.com