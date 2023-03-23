Соблюдение правил обещало избавить вечер от последствий.

Соблюдение правил обещало избавить вечер от последствий.Уже в стародавние времена были женщины, которые хотели, чтобы вопрос деторождения был хоть немного спланирован. И, пока их соседки рожали столько, сколько Бог пошлет, эти умелицы изобретали все новые поверья, соблюдение которых, якобы поможет не принести в подоле или не усаживать на лавку седьмого потомка. Итак, как предохранялись от беременности на древней Руси?Многие женщины прибегали к помощи животных. Для одного из способов нужна была лягушка, в рот который требовалось чихнуть или даже плюнуть. Согласно другому поверью, нужно было съесть живую пчелу.Более отчаянные женщины готовили противозачаточную мазь. Состояла она из лошадиного навоза, трав и меда. Полученную смесь наносили на ткань и на некоторое время помещали внутрь тело женщины.Те же, кто уже стал матерью, просили повитуху разместить у них внутри обручальное кольцо. Якобы это был очень надежный способ больше не стать матерью.Также многие верили, что кормление грудью позволит наслаждаться близостью с мужем без последствий. Тем не менее, судя по количеству погодок в семьях, этот способ предохранения также вряд ли можно назвать надежным.Были, разумеется, и те, кто хотел прибегнуть к ритуалам. Например, готовили снадобье из пепла, полученного после сжигания одежды испачканной женской кровью.Некоторые для предохранения также наполняли своей кровью сосуд, а затем закапывали его под землю. Считалось, что пока емкость хранится под землей, ее хозяйка в безопасности. Если же у женщины появлялась необходимость забеременеть и родить, она просто откапывала сосуд.К слову, вопросы, связанные с сексуальной близостью, волновали людей во все времена. Заботит многих то, как получить удовольствие, особенно, если иногда во время близости женщину преследуют неприятные ощущения. Психолог рассказала порталу "" о том, что причиной может быть вагинизм, вызванный излишней нервозностью женщины. Однако справиться с ним поможет посещение гинеколога и психолога.А вот о получении кайфа рассказала Лолита. По словам артистки, сообщаетинтернет-издание "", с возрастом секс становится все лучше и осмысленнее. И сегодня, когда ей уже 59 лет, она обожает уединяться с любимым человеком и сливаться с ним душой.