Музейные истории: Кто стрелял по куполам церквей во Владимирской области. А выпуск продолжит...

Музейные истории: Кто стрелял по куполам церквей во Владимирской области.А выпуск продолжит музейная легенда из Суздаля. Правда ли, что купола Суздальского Кремля были покрыты краской из минерала лазурита? И зачем советские солдаты целились в золотые звезды церковных глав? Сегодня в нашей рубрике "Музейные истории".Николай Лившиц:- Любой музей интересен не только архитектурными памятниками или экспонатами, но и историями, а можно даже сказать, легендами, которые с ним связаны. За полную достоверность таких легенд ручаться нельзя, но скорее всего, основаны они на реальных событиях. Одна из таких легенд связана с Суздальским Кремлём и одним из красивейших минералов на Земле - лазуритом.Денис Дуденков, заведующий сектором природы ГВСМЗ:- На нашей выставке временной «Когда камень цветёт» есть удивительный камень, галечка его можно назвать, лазурита. Причём это лазурит не простой, а лазурит афганский. В древнем мире – в Персии, Палестине, Иордании очень ценился вот этот камень - лазурит. Как ни странно, вот этот камень хоть и очень далёк от Владимирского края, связан с Владимирским краем.Дело в том, что в Суздале есть собор Рождества Пресвятой Богородицы. Все мы знаем его синие купола, покрытые золотыми звёздами. Так вот легенда гласит, что в середине XIX века соборный староста – он был представителем известного купеческого рода Назаровых, решил украсить храм. Приобрёл много икон, вызолотил кресты на главах, а сами купола выкрасил голубою краской. И в этом ему помог экзотический для нашей местности минерал.Денис Дуденков, заведующий сектором природы ГВСМЗ:- Суздальский купец закупил партию лазурита афганского, смолол его в порошок и, смешав с олифой или с каким-либо ещё пигментом, покрыл вот этим купола Рождественского собора. Краска лазуритовая, которой были покрыты купола, стояла очень долго. Вплоть до сороковых годов XX столетия. Но в 40-х годах, во время Великой Отечественной войны, в соборе был размещён Винницкий запасной пехотный полк, сделаны нары внутри собора, там жили солдаты. И солдаты занимались тем, что пристреливали ружья – царские ещё, наверное, трёхлинейки – по звёздам куполов.Лазурит в древности называли священный камень неба, но в советское время считалось, что и Бога-то нет, а уж в магические свойства минералов и подавно никто не верил. Тем более, что годы были военные - боевую подготовку требовалось совершенствовать, а где в городе из ружей палить? Не на улицах же. Вот и целились по звёздам куполов. И понаделали больших бед.Денис Дуденков, заведующий сектором природы ГВСМЗ:- Купола были пробиты. Во многих местах потекли, потекло всё это на фрески, на остатки былой роскоши. И краска вместе с листами металла начала коррозировать, и практически исчезла. В советское время после войны, когда работали различные реставрационные организации на стенах собора, собор был покрыт синей краской заново. Но это уже была совсем другая краска, совсем не из лазурита и совсем другая история.Но, повторимся, это всего лишь легенда, которая упорно ходила в Суздале, скажем, полвека назад. Хотя достоверно известно, что местные купцы Назаровы, род которых насчитывает несколько веков, действительно активно участвовал в жизни местных храмов. И в соборе до сих пор есть памятная доска о том, что в 1855-56 годах стараниями церковного старосты Романа Назарова со товарищи была сделана настенная роспись. Так что легенда – хорошая и достойна внимания.Алмасарида Тенёткина, заместитель гендиректора ГВСМЗ (1976-2010 г.г.):- Ведь это очень интересно. Собирать вот эти легенды, где-то правда. Где-то неправда. Потому что это древний город Суздаль, там легенд очень много, самое главное, об этом говорить. Всё может быть: стреляли они или нет, это я не знаю, а что действительно там сохранилась роспись - это синева, её, конечно, даёт лазурит.Вот такая история. Которая, может быть, ещё найдёт своего исследователя и обрастёт новыми подробностями. И, кто знает, может быть, тогда уже никто не усомниться в её подлинности. Ведь и Троя когда-то считалась только легендой.