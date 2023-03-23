24 марта 2023 года проходит народный праздник Ефимов день. На Руси считалось, что в этот период...

24 марта 2023 года проходит народный праздник Ефимов день. На Руси считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики, начинается движение сока в березе, заря утренняя кукушкой голос подает.Однако иногда этот день может обернуться кукушкиными слезами – у человека ни с того, ни с сего портится настроение, ничего его в жизни не радует, глаза «на мокром месте» находятся, а отчего так происходит он и сам не знает.Что можно делать в Ефимов день?По приметам, если услышать голос кукушки в Ефимов день, можно было загадать желание, которое потом непременно должно было сбыться.Верующие в этот день молились священномученику Антипе, целителю от разных болезней, утешителю зубной боли.Чтобы весь год в карманах деньги водились, в народе учили: рано утром приготовить горсть мелочи и внимательно слушать. Как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками.Что нельзя делать в Ефимов день?Запрещено в Ефимов день ругаться с родителями – ссора может стать причиной длительного конфликта, а наступившее нескоро перемирие будет проходить очень тяжело.Нельзя продавать и покупать яйца — могут оказаться испорченными.Запрещено выбрасывать в мусор остатки еды. Особенно это касалось мяса птицы. Хозяйки собирали куриные или другие косточки и внутренности, отдавали их животным, или закапывали на огороде.Народные приметы на 24 мартаНочью иней — днём снега не будет.Тёплый день — к тёплому лету.Много мышей в полях и домах — к неурожаю.Вороны много и громко каркают — перед непогодой.У пойманных карасей нет икры — высокой воды в мае не будет.Грачи высоко летают — перед дождём.Жаворонки прилетели — к потеплению.Ещё не прилетели утки и грачи — к продолжительным холодам.Фото pxfuel.com