Ушел от погони в кювет. Во Владимире водитель “Мерседеса” пытался скрыться от патрульных машин. Кадры гонок с полицией быстро разлетелись по соцсетям. Инцидент произошел 22 марта в

Ушел от погони в кювет. Во Владимире водитель “Мерседеса” пытался скрыться от патрульных машин. Кадры гонок с полицией быстро разлетелись по соцсетям. Инцидент произошел 22 марта в районе 11 часов вечера. По данным УМВД, водитель проигнорировал требование госавтоинспекторов об остановке. В итоге началась погоня. Сразу несколько экипажей преследовали нарушителя . Одни очевидцы событий насчитали порядка