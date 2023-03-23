Правоохранители подвели итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Розыск». За два дня сотрудники уголовного розыска, участковые и полицейскими ППС задержали 23

Правоохранители подвели итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Розыск». За два дня сотрудники уголовного розыска, участковые и полицейскими ППС задержали 23 подозреваемых в совершении преступлений. Пятеро из них разыскивались в других регионах. Сообщается также об одном задержанном, который находился в межгосударственном розыске. Обнаружили полицейские и 7 человек, которые считались пропавшими без вести. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!