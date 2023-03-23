Отдельные категории медработников имеют право ежемесячно получать до 18,5 тысяч рублей. Для этого учреждение здравоохранения, где они трудятся, должно направлять реестры в Фонд пенсионного и

Отдельные категории медработников имеют право ежемесячно получать до 18,5 тысяч рублей. Для этого учреждение здравоохранения, где они трудятся, должно направлять реестры в Фонд пенсионного и социального страхования Владимирской области. Однако, прокурорская проверка выявила, что в некоторых медучреждениях такую работу ведут ненадлежащим образом. В результате некоторые сотрудники областного перинатального центра, онкодиспансера, кожвена, БСП, роддома №2 и