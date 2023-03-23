Смотрим Вести в 9 утра: Как починить машину и не сойти с ума Авторемонт в копеечку. - Ремонт,...

Смотрим "Вести" в 9 утра: Как починить машину и не сойти с умаАвторемонт в копеечку.- Ремонт, который стоит нервов и сотен тысяч рублей. Как починить машину без судов и дополнительных экспертиз?Петушки плывут.- Потоп на петушинских дорогах. Кто виноват в наводнении, ну кроме весны?Ледяные ловушки.- Не допустить трагедий -детских и взрослых. Губернатор поручил всем ведомствам усилить контроль в период таяния льда