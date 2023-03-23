Смотрите Вести в 21.05: Как добиться капитального ремонта Дыра в стене. - Вешние воды размыли...

Смотрите "Вести" в 21.05: Как добиться капитального ремонтаДыра в стене.- Вешние воды размыли стену во многоквартирном доме в Коврове. Есть ли шанс у жителей добиться капитального ремонта?Доброград: новое будущее.- Готов ли Доброград к преображению? И как будут потрачены 4 миллиарда рублей инфраструктурного кредита?Культурные просветители.-Знак Андрея Боголюбского, Академии художеств и другие почетные награды. Во владимирской филармонии сегодня наградили лучших работников культуры.