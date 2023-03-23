Работы на 2-м пусковом комплексе 1-го этапа магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань ускорят. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании “Автодор” Сейчас там ведется установка

Работы на 2-м пусковом комплексе 1-го этапа магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань ускорят. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании “Автодор” Сейчас там ведется установка 16-ти искусственных сооружений. Всего на 1-м этапе 29 искусственных сооружений, 13 из них построены в рамках 1-го пускового комплекса в прошлом году. Проверил ход строительства председатель правления организации