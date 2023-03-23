Специалисты «Владимирводоканала» проверяют и очищают городские ливнёвки от снега, льда и песка. Это необходимо, чтобы талая вода свободно уходила в канализацию. Всего муниципальное

Специалисты «Владимирводоканала» проверяют и очищают городские ливнёвки от снега, льда и песка. Это необходимо, чтобы талая вода свободно уходила в канализацию. Всего муниципальное предприятие обслуживает около 140 километров сетей ливнёвки. Как сообщается на сайте мэрии, кроме того, бригады откачивают воду с дорог и тротуаров, где образовались лужи. За сутки откачивается в среднем более 60 кубометров