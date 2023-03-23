МВД РФ продлило срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 году или истекающих в 2023 году. Пользоваться ими без замены разрешили ещё три года.

МВД РФ продлило срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 году или истекающих в 2023 году. Пользоваться ими без замены разрешили ещё три года. Мерой смогут воспользоваться более пяти миллионов человек.«Также ведётся работа (пока в тестовом режиме) по оформлению электронных водительских удостоверений. Но пока водителям, прошедшим эту процедуру, придётся иметь при себе все документы в бумажном виде», - добавил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.