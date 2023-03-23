Прошел уже третий день всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Проводят его в городе Саранске. 23 марта ученики школы № 4 областного центра взяли

Прошел уже третий день всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Проводят его в городе Саранске. 23 марта ученики школы № 4 областного центра взяли золото в командном зачете среди юношей до 12 лет в группе спортивных школ. До этого ученики той же школы дважды заняли первое место и один раз второе. «Шиповка Юных» признана