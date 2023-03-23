Во Владимире автосервис отказывается возвращать клиенту деньги за некачественный...

Во Владимире автосервис отказывается возвращать клиенту деньги за некачественный ремонт.Владимирцы готовят автомобили к новому сезону и мучаются вопросом, как не погореть на ремонте. Закрытие крупных дилерских центров, подорожание запасных частей - все это вынуждает автовладельцев переводить машины в режим "экономии" и искать новые сервисы. Репортаж Дарьи Давыдовой.Вариатор из-под капота Рено "капиталили" месяц, рассказывает Роман.Роман Пушкарев, автовладелец:- Взял машину. Даже не проехал двести километров, что-то застучало, загремело, масло с поддона начало течь.До ремонта грелся и дергался автомобиль, теперь трясет самого Романа. Отдав сто семьдесят тысяч, из сервиса он забрал коробку полную сюрпризов. Это видео снято во время повторной разборки в московском автосервисе.- Короче, по ходу не меняли.- Да не по ходу, а не меняли. Это заводской клапан. Сняли поддон, течет с болта масло. Болты были все разные, все сорваны. Прокладка не стояла, хотя я заплатил.Вернуть потраченные деньги Роман пытается битый месяц. Недовольный клиент направил горе-ремонтникам досудебную претензию. Выйти на контакт с директором сервиса честно пытались и мы.Антон Журавлёв, директор автосервиса:- Ну, да, потекло у него там. Не могли что-то сделать. Мелочь там вообще. Я говорю, "ну все, ребят, просто никто за это зарплату не получает, а клиенту возвращаем деньги. Но сейчас я уже задумался.05.28 Вы же понимаете, как все это делается? Приглашаются в стороннюю организацию, либо эксперт вызывается. И при нас все работы осматриваются. А не то, что уезжают, и говорят, вот они такие плохие.Стоимость такой экспертизы - от пятидесяти тысяч рублей, объясняет Юрий Шутов. Он рассуждает так: если ремонт стоит бешеных денег, он того не стоит.- Я не буду никогда ремонтировать двигатель, коробку передач...За этого "немца", списанного "в тотал", автоюрист стряс по ОСАГО все, что было можно, выкупил разбитую машину у клиента и восстановил в гаражах у знакомых. Говорит, в ремонте и судах есть смысл, когда за всё платит страховая. И нет - когда автовладелец сам обратился в сервис.Юрий Шутов, автоюрист:- Большая часть авосервисов, ну если не считать вот этих с белым кафелем на полу, // они, как правило, и документов-то никаких не выдают. Ну, приехали к мужикам в гаражи. "Ну, чего, разберете там коробку передач? Да разберем. А как вы там называетесь? Там, "Сервис-плюс". И все. А потом, когда возникают проблемы, появляется желание решить свои проблемы в том числе через суд, оказывается, никаких платежных документов нет, никаких заказов-нарядов нет.Кипа бумаг и чистота в ремзоне - не гарантия чистоты сделки, уверен Антон Журавлев. У него много лет свой небольшой сервис в Добром. Предприниматель давно понял: основной инструмент заказчика - отзывы людей. У автослесаря - руки. И совесть.Антон Журавлёв, директор автосервиса:- У нас клиенты постоянные, которые обслуживаются уже больше пяти, десяти лет. Некоторые с основания этого сервиса. Поэтому мы стараемся всегда навстречу клиенту пойти.Юрий Дятлов, зампредседателя регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов:- По большом счету, все нормальные сервисы и специалисты, которые работают, стараются свое реноме не терять.Опытный автомобилист, Юрий Дятлов помнит времена, когда машины были попроще, при ВОА был свой отдел автоэкспертизы, а в автошколах обучали ремонту. Сейчас водители в основном учатся на ошибках - своих и чужих.Дарья Давыдова:- В прошлом году региональный Роспотребнадзо принял всего тридцать четыре обращения по поводу некачественного техобслуживания транспортных средств. Из всех категорий потребительских жалоб эта - самая непопулярная. Чаще и даже успешнее владимирцы жалуются на услуги мастеров по ремонту обуви или, скажем, на парикмахеров. Потому что в таких случаях халтура, она, вроде как на лицо. А в моторах, коробках и прочих агрегатах надо разбираться.Дарья Давыдова. Андрей Синягин.