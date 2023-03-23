На нарушителя составили 12 протоколов.

Во Владимире после погони и ДТП экипаж ДПС задержал пьяного водителя «Мерседеса». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Вечером 22 марта в 23:25 наряд ГИБДД во время патрулирования Ленинского района засёк иномарку, которая совершала опасные маневры. Автомобилист проигнорировал требование остановиться. Началась погоня. В результате мужчина не справился с управлением и угодил в кювет. Сотрудники полиции установили, что у 26-летнего владимирца нет прав. К тому же он сел за руль подщофе.На нарушителя составили 12 протоколов. Теперь ему грозят серьёзные санкции.