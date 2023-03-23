Во Владимире преследуемый полицией Мерседес вылетел в кювет. Накануне в 23:25 нарядом ДПС в...

Во Владимире преследуемый полицией "Мерседес" вылетел в кювет.Накануне в 23:25 нарядом ДПС в Ленинском районе был замечен опасно маневрирующий автомобиль «Мерседес». На требования остановиться его водитель не реагировал.В ходе преследования нарушителя, "Мерседес" вылетел в кювет.За рулем его оказался 26-летний житель Владимира, без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области .В итоге на него было составлено сразу 12 протоколов об административных правонарушениях за многочисленные грубые нарушения правил дорожного движения.ГИБДД напоминает, что за пьяную езду полагается лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное такое нарушение повлечет уголовное наказание.Фото ВК Подслушано автомобилистов | Владимир