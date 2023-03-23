По результатам проверки главным врачам внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Владимира.

Во Владимире шесть больниц лишили медиков социальных выплат. Об этом рассказали в облпрокуратуре.С 1 января 2023 года по инициативе президента по всей стране для отдельных категорий медработников ввели дополнительные надбавки. Для их перечисления медучреждения должны ежемесячно предоставлять в Социальный Фонд информацию о сотрудниках, которым полагается доплата.Однако Областной перинатальный центр, Областной клинический онкодиспансер, Областной кожно-венерологический диспансер, ГКБ скорой медицинской помощи, Роддом №2 и Городская больница №7 в январе и феврале не направляли реестры медиков в Соцфонд.По результатам проверки главным врачам внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Владимира.