Во Владимире управляющая компания подала на застройщика в суд требование устранить недоделки в...

Во Владимире управляющая компания подала на застройщика в суд требование устранить недоделки в новых домах.УК «Содружество» Арбитражном суде Владимирской области добивается от компании «Специализированный застройщик «Стройкомплекс» устранения недостатков выполненных работ в многоквартирных жилых домах на улице Луговой и Втором Кирпичном проезде. Срок исполнения - месяц.Список недоделок содержит более 15 пунктов. От неисправности работы системы принудительной вентиляции паркинга и промерзания стен лоджий в квартирах, до воды в подвалах и провалов асфальта во дворе. Да еще и крыша течет.Проблемы в этих новостройках также и с отделочными работами: краска облетает и с фасадов зданий, и - в подъездах.Истец также просит взыскать с застройщика судебную неустойку по 3 тысяч рублей за каждый день просрочки (если тот провалит сроки будущего решения суда), плюс - 6000 рублей госпошлины.Фото https://www.pxfuel.com/en