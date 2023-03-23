Во Владимирской области 14 пожарных отстояли дом от огня. Сегодня ранним утром поступило сообщение...

Во Владимирской области 14 пожарных отстояли дом от огня.Сегодня ранним утром поступило сообщение о пожаре в жилом доме на две семьи на улице Набережной в Гусь-Хрустальном, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться по всему дому. Жильцы, к счастью, успели вовремя выйти, пострадавших нет.По предварительной версии дознавателей МЧС России, к пожар был вызван проблемами с электропроводкой.К тушению привлекались 4 единицы техники и 14 человек.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.