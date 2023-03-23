С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182731 владимирца.

Во Владимирской области 23 марта выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Еще 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Ковровском, 5 - в Кольчугинском, по 3 - в Петушинском, Вязниковском и Киржачском, по 2 - в Александровском, Собинском, Меленковском и Камешковском, по 1 - в Юрьев-Польском, Судогодском, Гороховецком, Суздальском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 182731 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50587 заболевших во Владимире, 21671 - в Ковровском районе и 19808 - в Муроме.