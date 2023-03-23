Её последствия сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди.

Во Владимирской области 24 и 25 марта ожидаются мощные магнитные бури. Об этом сообщают синоптики.Так, 24 марта жители региона ощутят на себе 5-бальную бурю, а на следующий день - 6-бальную.Её последствия сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.