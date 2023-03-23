Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 77 случаев заболевания коронавирусной...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено ещё 77 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что за прошедшие сутки (23 марта 2023 года) зафиксировано:19 сл. в городе Владимире;11 сл. в Гусь-Хрустальном районе;10 сл. в Муромском районе;9 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Кольчугинском районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Киржачском районе;3 сл. в Вязниковском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Собинском районе;2 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Гороховецком районе,1 сл. в Суздальском районе,1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 731 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»