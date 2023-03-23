Во Владимирской области прокуратура наказала чиновников за плохую чистку дорог. Собинской...

Во Владимирской области прокуратура наказала чиновников за плохую чистку дорог.Собинской межрайонной прокуратурой установлено, что дороги общего пользования на территории города Лакинска в зимний период содержались с нарушениями.На ул. Советской, ул. 21 Партсъезда, ул. Текстильщиков г. Лакинска, зафиксировано наличие снежных отложений в виде рыхлого снега, зимней скользкости в виде снежного наката, снежных валов. А на федеральной автомобильной дороге «М-7 Волга» установлены факты сужения дорожного полотна в связи с наличием снежного наката, колейность, уплотнение снежного покрова, ненадлежащая очистка остановок и примыканий автодороги «М-7 Волга» с дорогами самого Лакинска.Прокурором должностные лица МКУ «Благоустройство» и АО «ДЭП № 7», ответственные за очистку, дорог общего пользования, проходящих по территории города Лакинска, привлечены к административной ответственности по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения", сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/en